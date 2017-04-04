حملة ضد الكتابة العشوائية على الجدران في أبوظبي

نظمت بلدية أبوظبي حملة لمكافحة ظاهرة الكتابة على جدران الأبنية، والمرافق العامة والمدارس والهيئات الحكومية وأسوار البيوت، شملت مدينة الشهامة القديمة والجديدة، والسمحة والرحبة والباهية والفلاح.

وأكدت البلدية أن تنظيم الحملة يأتي في إطار خطة متكاملة، تستهدف تخليص المدن والشوارع من كل أشكال الممارسات، التي تسهم في تشويه المظهر الحضاري العام، وغرس قيم المشاركة والتعاون بين المجتمع والبلدية، بهدف تحقيق المصالح المشتركة في إيجاد بيئة صحية وحضارية راقية.

وأشارت إلى أن البلدية قامت، بالتنسيق والتعاون مع شركاء البلدية الاستراتيجيين قبل انطلاق الحملة، بعملية مسح شملت جميع المناطق والأماكن التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، والتي تعرضت للتشويه، وتم تقسيمها حسب المناطق، وبالفعل تم تشكيل فرق تفتيش ومتابعة، وجرت الاستعدادات لإطلاق حملة تصحيح وتنظيف هذه المناطق المشوهة، والتي أسفرت عن إزالة عشرات الكتابات العشوائية، التي كانت منتشرة على جدران البيوت والأسوار والمرافق الخدمية وغيرها، حيث وفرت البلدية وشركاؤها الطلاءات المناسبة وأدوات الطلاء والمعدات الوقائية، حفاظاً على صحة المتطوعين.