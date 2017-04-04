الإمارات اليوم

بدء المرحلة الثانية من تطوير «قلب الشارقة»

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أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير «قلب الشارقة»، أحد أكبر وأبرز المشروعات التراثية والسياحية في المنطقة، تتم طبقاً للجدول الزمني المقرر لها، بالتزامن مع استضافة المنطقة لأهم وأبرز فعاليات إمارة الشارقة.

وتأتي المرحلة الثانية من مشروع تطوير «قلب الشارقة» كجزء من خمس مراحل تطويرية تكتمل بحلول عام 2025، وتشرف «شروق» على تنفيذها، وتهدف إلى إحياء المنطقة التراثية في الشارقة، والارتقاء ببنيتها التحتية وتحويلها وِجهَة تراثية وثقافية وسياحية، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأنجزت «شروق»، حتى الآن، العديد من أعمال التطوير المقررة للمرحلة الثانية بحسب الخطة الزمنية الموضوعة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وإضافة خدمات ومرافق جديدة، تشمل مطاعم ومقاهي، ومرافق عامة، ومناطق للعب الأطفال، ومواقف للمركبات.

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