26 % نسبة الإنجاز في مجمع الشهداء السكني بأم القيوين

سجل برنامج الشيخ زايد للإسكان نسبة إنجاز بلغت 26%، في أعمال إنشاء مجمع الشهداء السكني بإمارة أم القيوين، والمتوقع الانتهاء منه بالكامل وتسليمه، خلال الربع الأخير من العام المقبل.

وأفاد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية، المهندس محمد المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، بأن المشروع الذي بدأ العمل به في النصف الثاني من العام الماضي، يضم 232 وحدة سكنية، مقسمة من حيث التصميم إلى فئتين: الأولى طابقان، وتضم نموذج التصميم «زمرد 3» ذا الغرف الأربع، ويتم إنشاء 106 وحدات وفقاً له، و106 وحدات أخرى طبقاً لنموذج «زمرد 6»، الذي يضم أربع غرف، والفئة الثانية طابق واحد ويتم إنشاء 12 وحدة منها وفقاً لنموذج «ياقوت 7»، الذي يتكون من ثلاث غرف، وثماني وحدات بحسب نموذج «زافير 7»، المكون من غرفتين.

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمجمع تصل إلى 830 ألف متر مربع، وتبلغ كلفته الإجمالية نحو 335 مليون درهم.

وأوضح أن النماذج الأربعة، التي يتم تجهيزها كعينة متكاملة لبقية وحدات المشروع بلغت نسب الإنجاز فيها 70%، ويتوقع إنجازها بالكامل نهاية مايو المقبل، لافتاً إلى أن أعمال البنية التحتية في المشروع، والتي تشمل الطرق والشوارع الداخلية والإضاءة اللازمة لها، سيبدأ العمل فيها مطلع يونيو المقبل، وتم فعلياً الانتهاء بالكامل من التصاميم الخاصة بها.

وتابع: «تصميم الوحدات السكنية مستوحى من طبيعة حياة الأسر الإماراتية، من ناحية الخصوصية في المطبخ والمجلس وغرف الخدم».

وأشار إلى تشكيل فريق من وزارات عدة، لتوفير الخدمات العامة للمواطنين في المجمعات السكنية، مثل إنشاء الشوارع الداخلية والمستشفيات والمدارس والمساجد، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق، مشيراً إلى أن الفريق يسعى لإيجاد وسائل الراحة والترفيه للمستفيدين من المجمعات السكنية.

وأضاف أن تصميم وتنفيذ مجمع الشهداء والمجمعات الجديدة كافة للبرنامج، يتم وفقاً لمعايير الاستدامة المعتمدة من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وتصنيف اللؤلؤتين.