"الأرصاد" يحذر من طقس غائم ورياح مثيرة للأتربة

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية والزلازل ان يكون الطقس غائم جزئيا ومغبر بوجه عام، والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، مع انخاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضاف المركز أن اليومين القادمين سيشهدان طقساً غائما جزئيا ومغبرا بوجه عام، والرياح ستكون شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة خاصة على البحر، مثيرة للغبار، بينما تؤدي الأتربة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، مع انخاض آخر طفيف في درجات الحرارة، وتخف سرعة الرياح وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.