"طرق دبي" تدشن مركز خدمة سلامة المركبات لتركيب أجهزة رقابة عن بُعد على الشاحنات الثقيلة

دشنت هيئة الطرق والمواصلات مركز خدمة سلامة المركبات في منطقة جبل علي الحرة، والذي يهدف إلى توفير خدمات تركيب أجهزة رقابة عن بُعد لكشف الأعطال على المركبات الثقيلة التي تزيد أعمارها على 20 عاما، معلنة عن أنه تم تزويد 300 شاحنة بهذه الخدمة خلال شهر فبراير الماضي، وأن هذا المركز المختص بتقديم خدمة سلامة المركبات، يُعد أحد مشاريع الهيئة الداعمة لمبادرة "المدينة الذكية" التي أطلقتها حكومة دبي، ومواكباً للأهداف الاستراتيجية لدبي والهيئة الرامية إلى تحسين مستوى السلامة المرورية والأمن على الطرقات من خلال الحد من حوادث المركبات الثقيلة.

وعبر المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد بهروزيان، عن سروره بافتتاح المركز الخاص بخدمة سلامة المركبات والتي تهدف إلى تصنيف مخاطر المركبات والسائقين وشركات النقل لتقليل العبء على كاهل الملتزمين واستهداف المركبات والسائقين غير الملتزمين بفاعلية أكبر، بالإضافة إلى تقليل عدد استوقاف المركبات الملتزمة على الطرقات اثناء التفتيش الميداني وذلك بعد حساب درجة تصنيف خطورة المركبات باستخدام البيانات الواردة من عمليات الفحص الفني ونظام سلامة المركبات، والتي بدورها تسهم في تحسين سلامة النقل والمرور، والحد من الحوادث والوفيات الناجمة عنها، بتكثيف الدور الرقابي، وتعزيز الاستدامة البيئية للنقل، وتقديم خدمات حكومية جديدة من خلال تطبيق الأساليب الذكية والتي تم تطويرها بالأنظمة الالكترونية وربطها بمركز الرقابة الذكية بالهيئة والذي سيساهم في رفع نسبة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعتمدة.

وأوضح، بأن الخدمة تتيح خاصية مراقبة عدد ساعات القيادة وسلوكيات سائقي المركبات الثقيلة على الطريق والتي تشمل "القيادة بتهور، التوقف المفاجئ، تزايد السرعة بصورة خطرة، تجاوز سرعة الطريق المحددة، الوقوع في حادث مروري، القيادة في أوقات او مناطق الحظر" وغيرها.

وقال إن الخدمة في الفترة الحالية وحتى أول أغسطس المقبل تطبق كمرحلة تطوعية اختيارية، علماً بانه خلال تلك الفترة ستتمكن شركات النقل من الحصول على الخدمة بقيمة مخفضة، وإنه في سياق ذلك تم تكريم شركة الأخوة للنقل العام خلال مراسم افتتاح المركز كونهم أول شركة نقل تتقدم بطلب الخدمة حرصاً منها على تعزيز السلامة المرورية لمركباتها.

وأضاف بهروزيان: أن الشركات مُلزَمة بتركيب جهاز الرقابة عن بعد (Telematics Device) على المركبات الثقيلة التي يزيد عمرها على 20 عام عند تجديد رخصتها او عند فتح رخصة جديدة وذلك اعتبارا من الأول من اغسطس 2017 في مركز خدمة سلامة المركبات على مدار 24 ساعة خلال كافة أيام الأسبوع مع توفر إمكانية الوصول الى مواقع مشغلي الأساطيل وشركات النقل بواسطة وحدات متنقلة، وأنه يمكن الحصول على الخدمة عبر موقع الهيئة أو من خلال التواصل على رقم خدمة العملاء - خدمة سلامة المركبات، أو البريد الإلكتروني، أو زيارة مركز خدمة سلامة المركبات بمنطقة جبل علي الحرة.

وأشار إلى أنه في حال عدم الالتزام ستضطر الهيئة إلى عدم تسجيل أو تجديد ملكية المركبة لحين تركيب الجهاز وتطبيق قانون السير والمرور الاتحادي وذلك بشطب المركبة بسبب عدم تجديد رخصة سيرها، وأن هذه الخدمة تستهدف جميع المركبات الثقيلة المرخصة بإماره دبي، وأن خطة التطبيق تنقسم إلى ثلاث مراحل، وسيتم عرض نتائج المرحلة الأولى على المجلس المروري الاتحادي لدراسة إمكانية تطبيقها على مستوى الدولة.