قائد عام شرطة دبي يجيب على أسئلة زوار "الإنجازات الحكومية"

استمع القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، إلى أسئلة واستفسارات الزوار والمشاركين في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، وذلك ضمن مبادرة المجلس التنفيذي "اسأل قادة الحكومة"، حيث أجاب عبر منصة شرطة دبي على أسئلة الزوار والصحافيين لمدة تجاوزت الساعة.

وقدم زوار المعرض إلى سعادة القائد العام مجموعة من الأسئلة حول الخدمات الذكية المتنوعة التي تقدمها شرطة دبي في سبيل التسهيل على الناس وإسعادهم، والمشاريع المستقبلية، والخدمات التي توفرها شرطة دبي إلى ذوي الإعاقة، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط.

وأجاب اللواء المري على مجموعة من الأسئلة قدمها ذوي الإعاقة الذين زاروا منصة شرطة دبي حول الخدمات التي تقدمها إليها وسبل تطويرها مستقبلاً بما يساهم في التسير عليهم، حيث أكد حرص شرطة دبي الشديد على توفير أفضل الخدمات لفئة ذوي الإعاقة، وطالبهم بإعداد ملاحظات حول الخدمات التي يرغبون في أن توفرها شرطة دبي لهم مستقبلاً، ودعاهم للقاء خلال الأسبوع المقبل للإطلاع على ملاحظاتهم والخدمات التي يرغبون في أن توفرها شرطة دبي لهم.

وحول الخدمات الذكية، أكد القائد العام حرص شرطة دبي على تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في توفير الخدمات الذكية إلى كافة المتعاملين والوصول إليهم في أماكن سكنهم، وتقليل نسبة المراجعين عبر توفير الخدمات على الهواتف النقالة، موضحاً أن شرطة دبي توفر مجموعة هامة من الخدمات عبر الهواتف النقالة بنظامي "الأندرويد" و"أبل ستور" يستفيد منها أفراد الجمهور في تقديم معاملاتهم المختلفة.

وشدد القائد العام على أن شرطة دبي تطور تطبيقاتها الذكية بما يخدم طبيعة عملها والمساهمة في إسعاد أفراد المجتمع والتيسير عليهم، مؤكداً أن شرطة دبي مستمرة في تطوير خدماتها بما يواكب رؤية الإمارات 2030 واستشراف المستقبل وتحقيق توجهات الحكومة المستقبلية في مختلف المجالات.

وحول عقوبات الخدمات المجتمعية على مرتكبي أفعال ومسالك غير سوية، قال القائد العام إن هذه العقوبات تؤكد على حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتحد من السلوكيات غير المقبولة.

وفي ختام اللقاء، التقط القائد العام الصور التذكارية مع زوار منصة شرطة دبي والمشاركين في تقديم الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل قادة الحكومة"، شاكراً لهم حضورهم إلى منصة شرطة دبي ومشاركتهم.