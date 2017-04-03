دفاع مدني عجمان يؤكد أهمية تسهيل إجراءات تركيب "كاشف الدخان" بالمنازل

أكد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة في عجمان العميد راشد جاسم مجلاد على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على أجهزة "كاشف الدخان" للمنازل، من أجل توريد هذه الأجهزة لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للمنازل.

وتابع العميد مجلاد، خلال لقائه، مع أصحاب الشركات الموردة لأجهزة كاشف الدخان في المبنى الرئيسي لإدارة الدفاع المدني في عجمان، الإجراءات المتخذة من أجل تركيب هذه الأجهزة في المباني السكنية تفاديا لحدوث حالات حرائق أو اختناق.

ونظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان سابقا حملة اختيارية لتوضيح أماكن الخطر في المساكن، وكيف يمكن تجنب أية مشكلات مستقبلاً وأماكن وضع الطفايات، واستجاب لذلك الكثير من العائلات، حيث تتمثل اشتراطات السلامة العامة في التصميم الهندسي المعماري لمخارج الطوارئ والتصميم الهندسي لمواد البناء، فضلاً عن نظام إطفاء متكامل حسب ارتفاع المبنى ومساحة الطابق المتكرر (طفايات بمختلف أنواعها - بكرة - خرطوم الإطفاء - مرشات - الخط الأرضي)، وأنظمة إنذار ونداء صوتي للإخلاء، ومهبط طائرات للأبراج.

وكانت الإدارة العامة لدفاع مدني عجمان ناقشت مع دائرة البلدية والتخطيط مجموعة من الاتفاقيات والشراكات التي تلزم أصحاب الفلل السكنية بوضع اشتراطات السلامة العامة ضمن مخططات البناء؛ حيث لا توجد أية قوانين تفرض على أصحاب الفلل الخاصة تركيب أجهزة إنذار الحريق، كما هي الحال بالنسبة للأبراج السكنية والتجارية والمكاتب.

وكانت تعرضت عائلة في عجمان قبل سنوات إلى حادث اختناق راح ضحيتها أم إماراتية (أرملة) وبناتها الثلاث وخادمتان، في حريق شب في منزل الأسرة بمنطقة الحميدية.