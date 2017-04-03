الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام الثلاثة القادمة

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية والزلازل ان يكون طقس اليوم مغبراً و تزداد كميات السحب على السواحل وشمال الدولة والرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية نشطة بعد الظهر والمساء على البحر ومحملة ومثيرة للغبار مع انخفاض في الحرارة والبحر متوسط يصبح مضطربا بعد الظهر والمساء في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

وحث السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب نشاط الرياح المثير للغبار .

أما الطقس في يومي الثلاثاء و الأربعاء فيكون رطبا على المناطق الداخلية وقد يتشكل بعض الضباب صباح الثلاثاء ويكون مغبرا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية نشطة وقوية أحياناً على البحر ومحملة بالغبار ومثيرة للأتربة مع انخفاض في درجات الحرارة والبحر مضطرب إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

أما يوم الخميس فسيكون الطقس رطبا ويحتمل تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف ويصبح مغبرا وغائما جزئيا شرقاً والرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية معتدلة والبحرمضطرب يصبح متوسط الموج بعد الظهر في الخليج العربي وفي بحر عمان.