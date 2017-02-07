محمد بن زايد يصدر قرارات بشأن رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة التنفيذية بالمجلس التنفيذي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارات بشأن رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة التنفيذية بالمجلس التنفيذي، وذلك بتولي الدكتور ناصر سالم سيف النعيمي رئاسة لجنة الأمن والعدل والسلامة، وفلاح محمد فلاح الاحبابي رئاسة لجنة البنية التحتية والبيئة، وسيف بدر حجي القبيسي رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية، ومحمد نجم محمد القبيسي رئاسة لجنة التنمية الاقتصادية.

وتختص لجان المجلس التنفيذي بدراسة وبحث الطلبات المرفوعة من الجهات الحكومية والتي تقع ضمن نطاق اختصاص لجان المجلس التنفيذي وذات صلة بطبيعة عملها، وذلك لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس التنفيذي الموقر للاعتماد وذلك وفق التشريعات السارية.