"الحزن راحه" قصيدة للشيخ حمدان بن محمد

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" قصيدة بعنوان "الحزن راحه".
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" قصيدة بعنوان "الحزن راحه".
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