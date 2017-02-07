الإمارات اليوم

"الحزن راحه" قصيدة للشيخ حمدان بن محمد

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" قصيدة بعنوان "الحزن راحه".

 

 

 

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