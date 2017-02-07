سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن الظهوري والمزروعي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم واجب العزاء لأسرة الشهيد الوكيل راشد علي محمد الظهوري الذي قدم روحه فداء للواجب الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية " إعادة الأمل " التي تقودها المملكة العربية السعودية للوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة وادي شعم في رأس الخيمة - عن صادق مواساته لوالد وذوي الشهيد الظهوري، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب العريف أول عبيد جوهر عبيد المزروعي الذي استشهد أثناء قيامه بمهمة تدريبية اعتيادية داخل الدولة.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة كلباء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.