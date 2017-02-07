طرق الشارقة تنجز 696 موقفاً لسيارات رواد مسجدين بالقرائن والنوف بتكلفة 8.5 مليون درهم

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة 696 موقفا للمركبات مع الطرق المؤدية إليهما بطول 2.2 كيلو متر، لخدمة رواد مسجدين بمنطقة القرائن 4 والنوف 1، وذلك لراحة المصلين والقاطنين وبتكلفة 8.5 مليون درهم.

وقالت مدير إدارة العقود في هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة المهندسة شيخة الزوين : يأتي المشروع تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتوفير الراحة التامة لرواد المساجد والقاطنين بالجوار، فقد دشنت الهيئة مواقف السيارات لمسجدي الفتح المبين بمنطقة القرائن الرابعة، ومسجد الصديقين بمنطقة النوف الأولى مع الطرق المؤدية إليهما، وتوفير كافة الخدمات المصاحبة لهما.

وتابعت المهندسة شيخة: تضمن مشروع مسجد الفتح المبين إنشاء مجموعة من الطرق المفردة المؤدية إلى المسجد بمنطقة القرائن 4، تتكون من حارتين للسير بعرض 7,3م وبطول إجمالي حوالي 1,4كم مع أكتاف حصوية بعرض2,5 م من الجهتين، كما يشمل أيضاً إنشاء 390 موقف للسيارات مكونة من الانترلوك عند المنطقة المجاورة لمبني المسجد، بالاضافة إلى أعمال الخدمات المصاحبة، بتكلفة حوالي 4.9 مليون درهم.

وأضافت أن المشروع يشمل مسجد الصديقين إنشاء مجموعة من الطرق المفردة المؤدية إلى المسجد بمنطقة النوف 1، تتكون من حارتين للسير بعرض 7,3م وبطول إجمالي يبلغ حوالي 0,8 كم مع أكتاف حصوية بعرض 2,5 م من الجهتين، وإنشاء مواقف للسيارات مكونة من الانترلوك عند المنطقة المجاورة لمبني المسجد لعدد 306 موقف، بالاضافة إلى أعمال الخدمات المصاحبة، بتكلفة حوالي 3.6 مليون درهم.