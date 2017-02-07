محمد بن راشد يتفقد معرض إنجازات الشباب الإماراتي ويشارك في حلقة شبابية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن المستقبل أمانة بيد الشباب وأن الشباب الإماراتي هم رهاننا للمستقبل المشرق لدولة الإمارات وتحقيق رؤيتها بالتميز والريادة عالميا.

وبين سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة سباقة في توفير الدعم لشبابها وتمكينهم لإطلاق طاقاتهم وقدراتهم والمساهمة بفاعلية في خدمة وطنهم كما أنها سباقة في إعداد أجيال شابة مؤهلة وقادرة على ابتكار الحلول الفعالة لجميع القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

وأوضح سموه أن الشباب ثروة الإمارات الأغلى والاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم أولوية وطنية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات التي تؤمن بأن الشباب هم سر نهضتها وصناع مستقبلها والقادرون على تحقيق أعلى المراتب ليكونوا نموذجا يحتذى لشباب العالم أجمع.

جاءت تصريحات سموه خلال زيارته لمعرض إنجازات شباب الإمارات والذي نظمه مجلس الإمارات للشباب في أبراج الإمارات خلال الفترة من 7 فبراير ولغاية 28 فبراير 2017 حيث اطلع سموه على الإنجازات التي حققها الشباب خلال عام والتي أسهمت بشكل كبير في تفعيل وتعزيز دور الشباب الإماراتي في خدمة الوطن كما أنها عززت من التفاعل بين الشباب الإماراتي داخل الدولة وخارجها.

كما شارك سموه الشباب في الحلقة الشبابية التي عقدت ضمن فعاليات المعرض والتي ناقش فيها الشباب المبادرات والمشاريع الخاصة بالمجلس خلال العام 2017 حيث دعا سموه الشباب إلى مواصلة جهودهم وتوظيف طاقاتهم وقدراتهم في سبيل تمكين دولة الإمارات من مواصلة مسيرة الإنجازات لتحقيق رؤيتها بأن تكون ضمن أفضل دول العالم.

وخاطب سموه الشباب قائلا: "نفخر بالإنجازات التي تحققونها كل يوم في جميع المجالات والميادين .. واليوم تقع على عاتقكم مسؤوليات كبيرة لأنكم أمل الإمارات .. وعليكم نبني الطموحات الكبيرة فأنتم الحاضر والمستقبل ومن خلال طروحاتكم وآرائكم نعمل على بناء مستقبل مشرق لدولتنا".

وتابع سموه قائلا: "توصياتكم ومقترحاتكم ستكون ضمن استراتيجيتنا الحكومية وخطط عملنا الدورية.. فكلي ثقة بقدراتكم وأفكاركم التي ستشكل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع الذي نسعى لتحقيقه".

رافق سموه خلال تفقده للمعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي .

وتناولت الحلقة الشبابية خطط مجلس الإمارات للشباب والقضايا التي سيعمل على طرحها ومناقشتها خلال الأشهر المقبلة كما أنها بحثت سبل تفعيل دور الشباب الإماراتي وتمكينه ليكون أكثر فعالية وقدرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها دولة الإمارات.

واشتمل معرض إنجازات شباب الإمارات لعام 2016 عرضا لأهم المبادرات والمشاريع التي عمل الشباب على إعدادها والتي تتركز في مبادرة الحلقات الشبابية والتي تصل إلى أكثر من 13 مبادرة أقيمت بمجهود الشباب.