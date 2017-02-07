شرطة أبوظبي تحدد مواقع الرادارات المتحركة ليومي الثلاثاء والأربعاء

نشرت شرطة أبوظبي على موقعها الرسمي مواقع الرادارت المتحركة في أبوظبي ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافق لـ 7-2-2017 و 8-2-2017
وجاءت مواقع الرادارات المتحركة كما هو موضح في الصور المرفقة.
نشرت شرطة أبوظبي على موقعها الرسمي مواقع الرادارت المتحركة في أبوظبي ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافق لـ 7-2-2017 و 8-2-2017
وجاءت مواقع الرادارات المتحركة كما هو موضح في الصور المرفقة.
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|دبي
|05:39
|06:59
|12:38
|15:48
|18:09
|19:39
|أبو ظبي
|05:43
|07:03
|12:42
|15:52
|18:13
|19:43
|الشارقة
|05:39
|06:59
|12:38
|15:48
|18:09
|19:39
|عجمان
|05:39
|06:59
|12:38
|15:48
|18:09
|19:39
|رأس الخيمة
|05:35
|06:55
|12:34
|15:44
|18:05
|19:35
|الفجيرة
|05:33
|06:53
|12:32
|15:42
|18:03
|19:33
|أم القيوين
|05:39
|06:59
|12:38
|15:48
|18:09
|19:39