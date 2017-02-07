الإمارات اليوم

شرطة أبوظبي تحدد مواقع الرادارات المتحركة ليومي الثلاثاء والأربعاء

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نشرت شرطة أبوظبي على موقعها الرسمي مواقع الرادارت المتحركة في أبوظبي ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافق لـ 7-2-2017 و 8-2-2017

وجاءت مواقع الرادارات المتحركة كما هو موضح في الصور المرفقة.

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المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 05:39 06:59 12:38 15:48 18:09 19:39
أبو ظبي 05:43 07:03 12:42 15:52 18:13 19:43
الشارقة 05:39 06:59 12:38 15:48 18:09 19:39
عجمان 05:39 06:59 12:38 15:48 18:09 19:39
رأس الخيمة 05:35 06:55 12:34 15:44 18:05 19:35
الفجيرة 05:33 06:53 12:32 15:42 18:03 19:33
أم القيوين 05:39 06:59 12:38 15:48 18:09 19:39