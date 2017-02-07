شرطة أبوظبي تحدد مواقع الرادارات المتحركة ليومي الثلاثاء والأربعاء

نشرت شرطة أبوظبي على موقعها الرسمي مواقع الرادارت المتحركة في أبوظبي ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافق لـ 7-2-2017 و 8-2-2017

وجاءت مواقع الرادارات المتحركة كما هو موضح في الصور المرفقة.