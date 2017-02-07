«تاكسي دبي» تحقق معدلاً متقدماً في خفض حوادث الأجرة

كشفت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات، عن تحقيق مؤشر متميز في انخفاض نسبة الحوادث المرورية لمركبات الأجرة التابعة لها خلال العام الماضي، من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج والمبادرات التي أسهمت في تحقيق السلامة المرورية في إمارة دبي، وأثمرت تقليل نسبة الحوادث من 0.61 لكل 100 ألف كيلومتر خلال عام 2009 إلى 0.23 العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، الدكتور يوسف آل علي، إن أسطول مركبات تاكسي دبي قطع نحو 94 مليون كم، بواقع 48 مليون رحلة العام الماضي، عبر نحو 5000 مركبة أجرة يقودها أكثر من 11 ألف سائق، مؤكداً أن وصول معدل الحوادث إلى 0.23 لكل 100 ألف/‏‏‏‏‏‏كم، يعكس مدى الجهود التي تبذلها المؤسسة في هذا المجال.

وأضاف أن المؤسسة تضع السلامة المرورية ضمن أولوياتها، لذا استحدثت برامج ومبادرات ومشروعات لتحقيق هذا الهدف، مثل نظام «بريك بلس» في مركبات الأجرة الذي يعمل على تشغيل الأضواء الرباعية الخلفية للمركبة تلقائياً عند ضغط السائق للمكابح في حالات تخفيض السرعة والتوقف المفاجئ، لتجنّب الحوادث المحتملة نتيجة الاصطدام الخلفي، وتطبيق نظام تحديد السرعة القصوى بـ120 كم/‏‏‏‏‏‏ساعة على الطرق السريعة، ورصد أماكن الحوادث الأكثر تكراراً، ودراسة أسبابها ووضع الإجراءات الوقائية للحد منها.

وأكد آل علي، أن المؤسسة تعتزم تدشين نظام لرصد حركة السائق في حال السهو أو النوم المفاجئ، تجنباً لأي حوادث، كما يتم اتباع أساليب حديثة ومتطورة في أنظمة التدريب الخاصة بسائقي مركبات الأجرة لتوعيتهم بالأنظمة واللوائح، وضرورة مراعاتهم الإجراءات التي تحقق سلامة وأمن الركاب.