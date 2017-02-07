293 مؤسسة غذائية في القرية العالمية تحصل على «ممتاز»

حصلت 293 مؤسسة غذائية في القرية العالمية على تقييم ممتاز، فيما حصلت 102 مؤسسة على تقييم جيد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الجاري، وفق رئيس قسم التفتيش الغذائي في بلدية دبي، سلطان الطاهر، الذي أشار إلى أن عمليات التفتيش مستمرة بشكل يومي للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة.

مؤسسات صغيرة ومتوسطة أفاد رئيس قسم التفتيش الغذائي في بلدية دبي، سلطان الطاهر، بأن البلدية نظمت ورشاً تعريفية لـ123 مؤسسة غذائية إماراتية تشارك في القرية، حول أهمية سلامة الغذاء، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة القرية العالمية، قبل بدء الموسم، موضحاً «يقصد القرية العالمية أكثر من خمسة ملايين زائر خلال الموسم».

وأوضح أن فريق العمل المسؤول عن التدقيق في القرية العالمية ينقسم إلى فريقين، الأول يطبق إجراءات التدقيق على السيارات التي تنقل المواد الغذائية الخام قبل دخولها القرية خلال الفترة الصباحية، والآخر يختص بأخذ العينات العشوائية وتفتيش المواد الغذائية المعروضة للزوار.

وذكر الطاهر أن عملية التدقيق على السيارات تهدف إلى التأكد من احتوائها على البطاقة الغذائية، وفيها المعلومات الأساسية، مثل تاريخ الإنتاج والانتهاء، ومحتويات كل شحنة، ورفض دخول السيارات غير المعتمدة.

وأضاف أن البلدية تجري عمليات التدقيق اليومية على الأكشاك والمطاعم والمؤسسات الغذائية العاملة في القرية، كما أنها تجري تفتيشاً مفاجئاً على هذه الأكشاك، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وفق الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003.

وأكد الطاهر، أن الرقابة والتدقيق يهدفان إلى توفير السلامة والأمان لزوار القرية العالمية، بالتنسيق المسبق بين إدارة القرية العالمية وإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، وتوفير المعايير الخاصة للأنشطة الغذائية، حسب متطلبات البلدية، والذي ساعد على أن تكون المؤسسات مستوفية للاشتراطات، وتقييمها عال.

وأفاد بأن 293 مؤسسة غذائية عاملة في القرية حصلت على تقييم ممتاز، في حين أن 102 مؤسسة حصلت على جيد، مضيفاً أن المؤسسات الغذائية في القرية تصل في أدائها إلى كفاءة المؤسسات الغذائية العاملة في دبي.

وتابع أن المفتشين يجرون زيارات تفتيشية يومية على هذه المؤسسات، بمعدل 2065 زيارة أسبوعياً، و11 ألفاً و850 زيارة شهرياً، للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في القرية، مضيفاً أنه «لا يتم استقبال أية مواد غذائية معدة مسبقاً خارج القرية العالمية، وتحضر المطاعم هذه المأكولات والأطعمة داخل القرية، كما يتم التصريح للأكشاك بإعداد المواد الغذائية داخلها».

وأشار إلى أن إدارة سلامة الغذاء تلزم المؤسسات الغذائية، خصوصاً المطاعم، بضرورة وجود مشرف صحي معتمد خلال عمليات التحضير، لضمان سلامة المنتجات الغذائية التي تحضر.