سيف بن زايد يكرّم 6 من «المستجيبين» لدورهم في المساندة بحادثة سقوط الرافعة

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مبنى الوزارة أمس، ستة من موظفي المنشآت الخاصة، الذين سبق تدريبهم من قبل الدفاع المدني كمستجيبين للحالات الطارئة، لإسهامهم في اتخاذ إجراءات السلامة الصحيحة في موقع حادث سقوط الرافعة أخيراً إلى حين وصول أجهزة الدفاع المدني.

ومنح سموه المكرّمين ميدالية خدمة المجتمع تقديراً لدورهم البطولي في التعامل بحرفية وشجاعة مع حادثة سقوط الرافعة بسبب الرياح القوية والأحوال الجوية التي شهدتها البلاد أخيراً.

وقدّم مدير عام الدفاع المدني بدبي اللواء راشد ثاني المطروشي الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على لفتة سموه الكريمة بتكريم هؤلاء الأشخاص، مؤكداً حرص الدفاع المدني على تفعيل الشراكة المجتمعية، ودور الجمهور في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال سياسة معدة مسبقاً وفقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية تكفل تقديم التدريب المهني والعملي لضباط ارتباط مدنيين كلٌّ في منشأته، مع تأهيلهم كمستجيب للحوادث من قاطني المنشآت أو العاملين فيها. وقال إن أجهزة الدفاع المدني تعمل على تدريب العاملين بالمؤسسات والمنشآت التجارية والسكنية لتقدم دوراً محورياً يسهم في التخفيف من تبعات الحرائق إلى حين وصول أجهزة الدفاع المدني، مؤكداً الحرص على السلامة والوقاية العامة كأساس في التعامل مع أي حريق ووفق أفضل الممارسات العالمية وفي أي ظروف مناخية.