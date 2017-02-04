محمد بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين برئاسة سعادة الدكتور مطر محمد سيف النعيمي.

ونص القرار على عضوية كل من سيف سعيد غباش - نائبا للرئيس والدكتورة مريم حارب سلطان اليوسف السويدي وفارس سالم الرضة محمد المزروعي والدكتور يوسف الشيبة خميس الشرياني وتريس أحمد درويش أحمد الكتبي والدكتورة شيخة سالم عبيد سالم الظاهري والحلاف عبدالرحمن ناصر الأحبابي.