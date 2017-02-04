حاكم الشارقة يشهد انطلاق مهرجان الشعر الشعبي غدا

برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ينطلق مهرجان الشارقة للشعر الشعبي في دورته الثالثة عشرة تحت شعار " القصيدة الشعبية .. وجدان أمة" مساء غد الأحد بقصر الثقافة بالشارقة.

ينظم المهرجان دائرة الثقافة والإعلام بمشاركة 38 شاعرا وشاعرة من داخل الدولة وخارجها وعدد من النقاد والباحثين ويستمر حتى 11 فبرير الجاري.

وتستهل فعاليات المهرجان بفقرة " مجاراة شعرية" يقدمها طلاب من مدارس الشارقة، تتخللها لوحة استعراضية شعبية يلي ذلك عرض لفيلم تسجيلي عن إنجازات الرواد المكرمين ثم شلة تراثية يلقيها الشاعر المكرم محمد بن هاشم الشريف يتبعها أمسية الافتتاح يحييها الشاعران الإماراتيان جمال الشقصي وفهد بن غراب المري.

و يكرم المهرجان في دورته الجديدة كوكبة من رواد الشعر في الإمارات هم الشاعر علي بن بخيت و الشاعر محمد الشريف والشاعرة كلثم عبدالله .

و تعتبر هذه الجائزة التقديرية نافذة جديدة لعطاء أسمى في الشعر للمكرمين وغيرهم من الشعراء العرب الذين اشتغلوا في الشعر الشعبي وشغلوا الساحة الفكرية بإبداعاتهم وأثروها بعطائهم.

و تتضمن فعاليات المهرجان أربع أمسيات شعرية وثلاث أصبوحات تقام على مستوى مدينة الشارقة وخورفكان ووادي الحلو إلى جانب مدينة العين بإمارة أبوظبي .