أحوال الطقس في الدولة اليومين المقبلين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا الى غائم جزئياَ بوجه عام ومغبرا قليلا أحياناً على بعض المناطق، إرتفاع آخر فى درجات الحرارة على معظم المناطق، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام، ونشطة على البحر خلال الفترة الصباحية، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف.

أما الرياح فستكون غربية - شمالية غربية / 16 - 32 كم/ساعة على اليابسة، وتكون شمالية غربية / 24 - 34 كم/ساعة فوق البحر بوجه عام تصل 40 كم/ساعة خلال الصباح .

وتوقع المركز أن يكون الطقس في اليومين المقبلين صحوا الى غائم جزئياَ بوجه عام ومغبرا قليلا أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام، وتنشط الرياح الشمالية الغربية فوق البحر فى عمق الخليج العربى غربا بعد ظهر الاثنين، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر متوسط في الخليج العربي يصبح مضطربا بعد ظهر ومساء الاثنين ، وخفيف الى متوسط في بحر عمان، يضطرب مع آخرليل الاثنين .