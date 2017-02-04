"شرطة عجمان" تسعى لدخول "غينيس" في يوبيلها الذهبي

تسعى القيادة العامة لشرطة عجمان في الخامس عشر من الشهر الحالي إلى دخول "موسوعة غينس" بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس شرطة عجمان قبل 50 عاما، من خلال تنظيم أكبر شعار لوزارة الداخلية ولليوبيل، وفق ما كشف عنه القائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي.

وقال الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، في مؤتمر صحافي عقد في مقر القيادة العامة لشرطة عجمان، إن "عدد المشاركين في حمل الشعار ستة آلاف شخص يمثلون وزارة الداخلية وطلبة الجامعات والمدارس والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في امارة عجمان سيحملون لوحات تمثل شعار وزارة الداخلية من جهة وشعار اليوبيل الذهبي لشرطة عجمان من الجهة الأخرى مطبوعا عليه رؤية وزارة الداخلية".

وقال إن "التطور غير المسبوق الذي حققته شرطة عجمان في مجال الحفاظ على الأمن وسلامة الأفراد جاء نتيجة دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي ورعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية".

وقال القائد العام إن المرحلة الزمنية ما بين اللحظة التاريخية التي انطلقت فيها أول قوة شرطية في عجمان بمرسوم من المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي رحمه الله، تستحق منا جميعا التوقف والتأمل لتلك العقود التي تجاوزت خلالها شرطة عجمان مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء ثم مرحلة التقدم، وصولا إلى مرحلة التميز والتطور والريادة و حصد الجوائز المحلية والعالمية التي تعيشها اليوم.

ولفت إلى أن "شرطة عجمان تأسست عام 1967 بسبعة موظفين وسيارة واحدة ومبنى صغير في حصن عجمان، إلى أن وصلت في عام 2017 بـ 2200 منتسب و550 مركبة و26 مبنى تغطى، إضافة إلي العديد من المباني والمشاريع الخاصة بالقيادة تحت الإنشاء".

وبين القائد العام نه سيقام تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان، حفل " يوم عجمان للتميز الشرطي الخامس" احتفالا بهذه المناسبة في شهر مارس المقبل بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وقادة وزارة الداخلية، لافتا إلى أن "الحفل سيشهد تكريم كل من أسهم وشارك في تأسيس الشرطة ودعم مسيرتها على مدى الخمسين عاما إلى ان أصبحت منبرا للأمن والأمان والتميز".