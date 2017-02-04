"مساندة" وبالتعاون مع "البلدية والنقل" تنجز 61 % من أعمال تقاطع مطار أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة مساندة عن إنجاز 61 % من أعمال مشروع شبكة الطرق والتقاطع العلوي لمطار أبوظبي الدولي والبالغة كلفته 678 مليون درهم، والذي يربط مبنى المسافرين الجديد في مطار أبوظبي الدولي بطريق أبو ظبي/الشهامة (E10) ويوفر منفذاً مباشراً من وإلى المبنى باتجاه العاصمة أبوظبي، وكذلك باتجاه مدينتي دبي والعين، ويسهم في تسهيل حركة المرور باتجاه العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، من خلال توسعة طريق أبوظبي – الشهامة (E10) من أربع حارات إلى خمس حارات في كل اتجاه، وتوسعة طريق طيران الرئاسة إلى ثلاث حارات في كل اتجاه عوضاً عن حارتين.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة أبو ظبي للخدمات العامة مساندة المهندس حمد خليفة المرر، إن المشروع يعد واحداً من مشاريع النقل البري الحيوية التي تنفذها الشركة واعتمدتها دائرة الشؤون البلدية والنقل، وذلك انطلاقاً من حرصها على تجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانجاز المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، وتعزيز جودة البنية التحتية وتدعيم التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي والمشهد التنموي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدروه قال المدير العام لإدارة الطرق الرئيسية في دائرة الشؤون البلدية والنقل المهندس فيصل السويدي، بأن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية والذي يتم تنفيذها من قِبل مساندة بالتعاون والتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية والنقل والتي تشمل المراقبة الاستراتيجية خلال تنفيذ المشروع.

وأضاف المهندس حمد المرر أن الشركة ماضية في تنفيذ خطة العمل وفق الجدول، تمهيداً لتسليم المشروع في اواخر العام الحالي، فقد تم بنجاح إنجاز المرحلة الاولى من المشروع وافتتاح التقاطع العلوي A2 للحركة المرورية مؤخراً، في ظل التزام كامل منها بتطبيق أرقى المعايير العالمية، والتي تضمن الحفاظ على الموارد والبيئة، فقد تم تزويد فريق عمل المشروع بالمبادئ والارشادات المتعلقة بالاستدامة البيئية لضمان إمكانية تطبيق برنامج استدامة الذي أقرته حكومة ابوظبي أثناء فترة تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالموارد ومواد البناء والاستدامة.

وأشار المرر إلى أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الكلية نحو 678 مليون درهم، يتضمن تطوير التقاطع العلوي لمطار أبوظبي الدولي من خلال إنشاء أربعة جسور تعتبر كمداخل ومخارج رئيسية لمبني المسافرين، ونفق جديد يؤدي إلى جزيرة ياس، وجسر يربط ما بين جزيرة ياس ومدينة المطار (A)، وتوسعة طريق (E10) من أربع حارات في كل اتجاه إلى خمس حارات في كل اتجاه وبطول 8 كيلومترات، وإنشاء شبكة طرق فرعية بطول 3.7 كيلومتر (ثلاث حارات بكل اتجاه) بين التقاطع رقم 6 وطريق (E12) لتصل نفق جزيرة ياس بطريق (E10)، وكذلك ستتم توسعة الطريق بين (E10) ومبنى طيران الرئاسة من حارتين إلى طريق مزدوج بثلاث حارات بكل اتجاه، وإنشاء جسر يخدم طيران الرئاسة ومدينة مصدر، كما سيتم تنفيذ محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار تخدم تقاطع E10/‏‏E12 بالإضافة إلى تنفيذ شبكة لتجميع مياه الأمطار وكذلك شبكة إنارة الطرق وكذلك تقاطعات بإشارات ضوئية