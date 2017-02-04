«طرق دبي» تسعى إلى حل «ازدحام الورقاء» بحزمة مشروعات

أفادت هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، بأنها تعمل دراسات مرورية بشكل مستمر في منطقة الورقاء، لتقليل حجم الازدحام المروري، الذي يعانيه سكان المنطقة منذ سنوات.

وحول إمكانية تطبيق حلول سريعة لمشكلة الازدحام في منطقة الورقاء، قالت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم»، إنها تعمل بشكل مكثف على حل مشكلة الازدحام في المنطقة، مؤكدة أنها تدرس حزمة من المشروعات التي تعتزم تنفيذها قريباً، لزيادة مخارج المنطقة وتخفيف حدة الازدحام فيها.

اكتظاظ منطقة الورقاء 1 و2 بالمدارس، أبرز أسباب الاختناقات المرورية.

وتفصيلاً، كانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى عدة من سكان في الورقاء وزوارها، حول الاختناقات المرورية التي تشهدها، لاسيما في فترات الذروة الصباحية والمسائية.

ووفقاً لسكان في المنطقة، فإن الخروج من المنطقة في الفترة ما بين الساعة السابعة إلى الثامنة صباحاً، يعد معاناة يومية تستنفد الوقت والجهد، مشيرين إلى أن طريق عودتهم إلى منازلهم في الفترة المسائية يعتبر مهمة شاقة بالنسبة إليهم، بعد يوم متعب قضوه في أعمالهم، مطالبين بضرورة تطبيق حل جذري لمشكلة الازدحام في المنطقة.

وشرح السكان أسباب الاختناقات المرورية، التي تشهدها المنطقة، والتي رصدتها «الإمارات اليوم» ميدانياً، أبرزها اكتظاظ منطقة الورقاء 1 و2 بالمدارس بكل مراحلها من الروضة إلى الثانوية، ما يؤدي إلى كثافة عدد الحافلات المدرسية التي تخرج وتدخل المنطقة.

وبعض السكان أكدوا أن المشكلة لا تنتهي عند العدد الكبير لتلك الحافلات، بل تتجاوزها للطريقة الخاطئة التي يقود بها بعض السائقين الحافلات، من قطع الطريق والتجاوز غير القانوني من جهة اليمين، ما يزيد حدة الازدحام في شوارع المنطقة المكتظة أصلاً بسبب قلة عدد المنافذ المرورية.

وينتشر في المنطقة عدد من المجمعات السكنية المكونة من بنايات متعددة الطوابق، فضلاً عن عدد كبير من الأحياء المكونة من فلل وبيوت مستقلة، الأمر الذي يجعلها مقصداً للزوار الذين يترددون على أقاربهم وعائلاتهم، في وقت يتوافر فيه مخرجان فقط للمنطقة، مخرج بمسار واحد على شارع الخيل، ومخرج آخر على شارع طرابلس، وكذلك المداخل بالعدد والموقع نفسيهما.

وعبر أحد السكان، فضل عدم ذكر اسمه، عن استغرابه «استمرار المشكلة منذ أربع سنوات من دون حل، رغم كل الإمكانات البشرية والتجهيزات والمعدات التقنية المتوافرة»، وفقاً لتعبيره. واقترح عدد من السكان إنشاء جسر لتقاطع مردف الورقاء على شارع طرابلس لتخفيف حدة الازدحام، والحد من الأزمة المرورية التي تشهدها المنطقة. من جهتها، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تعتزم تنفيذ مشروعات طرق قريباً، لزيادة مخارج المنطقة وتخفيف حدة الازدحام فيها، موضحة أنها تدرس مشروعاً يشمل تحسينات على شارع طرابلس وشارع الجزائر، يتضمن حلولاً لمداخل ومخارج منطقة الورقاء، فضلاً عن دراستها مقترح إنشاء امتداد على طول شارع طرابلس من التقاطع مع شارع المدينة الأكاديمية، حتى الوصول إلى شارع الإمارات.

يذكر أن هيئة الطرق أنجزت مشروع رصف الطرق في مناطق الورقاء الأولى والثانية والثالثة والرابعة، مطلع عام 2015، بكلفة 156 مليوناً و631 ألف درهم، الذي تضمن تنفيذ أعمال طرق وإنارة بطول 125 كيلومتراً، منها إنشاء طرق جديدة بطول 89 كيلومتراً، وإجراء أعمال تحسينات على الطرق القائمة التي يبلغ طولها 36 كيلومتراً، إلى جانب تنفيذ المواقف الجانبية، وأعمال المواقف لبعض المساجد والمدارس الحكومية في المنطقة، وجميع أعمال الطرق اللازمة من تخطيط وإشارات مرورية.