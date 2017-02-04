«طرق دبي» تتلقى مليوني مكالمة العام الماضي

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأن مركز الاتصال التابع لها تلقى مليونين و177 ألفاً و521 مكالمة من متعاملين خلال العام الماضي، وغطى زمن الاستجابة 86.3% من المكالمات الواردة خلال الزمن المستهدف لكل مكالمة 20 ثانية، موضحة أن المركز تلقى 53 ألفاً و298 بلاغاً عن مفقودات تم العثور عليها، بمعدل أكثر من 70%، وبإجمالي إغلاق 99%، ووصل عدد بلاغات نظام «مدينتي» إلى 25 ألفاً و208 بلاغات.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، يوسف الرضا، إن «عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال يعكس مدى التفاعل بين المركز ومتعاملي الهيئة الذين يلقون استجابة كبيرة لكل خدماتهم واستفساراتهم». وأوضح الرضا أن «مركز الاتصال حقق إنجازات لافتة، تؤكد نجاحه في تحقيق المهام الموكلة إليه وفق أفضل المعايير خلال العام الماضي».