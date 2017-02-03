محمد بن زايد: العلاقات الأخوية بين أبناء دول «التعاون» تمدّهم بالقوة والمنعة

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن «العلاقات الأخوية التي تجمع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، كفيلة بأن تمدّهم بأسباب القوة والمنعة للوقوف أمام التحديات».

جاء ذلك، خلال لقاء عقد في أبوظبي أمس، بين سموّه والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة. وقد أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بهذه الزيارة، التي تأتي في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الأخوية بين دولتي الإمارات وقطر.

وتضمن اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث سُبل تنميتها ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون المثمر والبنّاء، بما يعود بالخير والازدهار على دولتي الإمارات وقطر، ويخدم مصالحهما المشتركة، في إطار المسيرة الخيّرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن «دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تدعم السُبل كافة، التي من شأنها تعزيز التعاون الأخوي والاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي»، منوّها سموّه بأن «ما يجمع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من وشائج القربى والمحبة والعلاقات الأخوية المتينة، كفيل بأن يمد شعوبها بأسباب القوة والمنعة، للوقوف أمام التحديات المختلفة».

وجرى خلال اللقاء التشاور وتبادل الرأي حول أبرز القضايا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة غداء تكريماً للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والوفد المرافق.

وقد غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد زيارة أخوية للبلاد، أمس، حيث كان في وداعه واستقباله في مطار الرئاسة بأبوظبي، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.