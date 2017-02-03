مشروع «أوكسجين» يضاعف إنتاج العسل في حتا مستقبلاً

أفاد المشرف على مهرجان حتا للعسل، مانع الكعبي، بأن «الأعوام القليلة المقبلة ستشهد تضاعف إجمالي إنتاج العسل في منطقة حتا، استناداً إلى مشروع (أوكسجين)، الذي تنفذه بلدية دبي حالياً، ويستهدف زراعة 100 ألف شجرة (سدر وسمر)، التي يتم الاعتماد عليها بشكل كامل في إنتاج العسل بالمنطقة».

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «إن البلدية ضمن خطتها المرحلية لتنفيذ المشروع انتهت من زراعة 13 ألف شجرة تقريباً، الأمر الذي بدأ يظهر أثره في نمو أعمال النحالين بالمنطقة، وسيظهر بشكل واضح خلال السنوات المقبلة، مع تنفيذ مراحل أخرى من المشروع».

وأشار إلى أن «مجموعة النحالين الموجودين في حتا يناقشون حالياً - خلال فعاليات مهرجان حتا للعسل المقام في الفترة من الأول إلى الرابع من فبراير الجاري - مجموعة من المقترحات التي من دورها تطور عملهم وتوفر الدعم اللازم لهم، منها تكوين رابطة أو جمعية نفع عام، أو جمعية تعاونية خاصة بمنتجات العسل».

وحول انطلاق فعاليات المهرجان، أول من أمس، قال الكعبي، إن «الفعاليات شهدت إقبالاً كثيفاً من سكان المنطقة، كما تم تسجيل نسب مبيعات جيدة خلال اليوم الأول، الذي بدأت فعالياته في الرابعة عصراً»، وتوقع أن «يشهد اليوم إقبالاً أكبر من الزائرين مدعوماً باختتام فعاليات مسابقة (طواف دبي) في حتا، ما سيجلب أعداداً كبيرة من الزوار للمدينة، الذين تم التجهيز لاستقطابهم لزيارة المهرجان».

وأشار إلى أن «فعاليات اليوم الأول شهدت تنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للنحالين، التي أسهمت بشكل كبير في زيادة وعيهم ومعرفتهم بشكل أعمق بهذا النوع من العمل الاستثماري، ومتطلباته من حيث فنيات التعامل مع النحل، والتسويق الناجح للمنتجات».

وتابع: «تضمنت الفعاليات محاضرتين للمشاركين، الأولى تحت عنوان (قصتي مع النحل)، قدمها المتخصص في إنتاج العسل، حمد بن رباع الكعبي، والثانية (دور الجمعيات في رفع تطوير الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في الدولة)، وقدمتها جمعية الصيادين».