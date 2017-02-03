تشكيل لجنة لـ «المبادرات الوطنية» في رأس الخيمة

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتشكيل لجنة «رأس الخيمة للمبادرات الوطنية السنوية»، تتولى الإشراف على تنظيم المبادرات الوطنية السنوية في الإمارة.

ونص القرار في مادته الأولى على تشكيل اللجنة برئاسة الأمين العام للمجلس التنفيذي، الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، وعضوية ممثلين عن جهات محلية واتحادية، وتتولى مهام تحديد الإطار العام للعمل في ضوء المبادرات والتوجيهات والاستراتيجيات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية العليا، وإعداد خطة مشاركة الإمارة في المبادرات الوطنية السنوية، وتنظيم الفعاليات على المستوى المؤسسي للجهات الحكومية المحلية، سواء بشكل مفرد أو مشترك فيما بينها، وتنسيق جهود الجهات الحكومية المحلية والخاصة، ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية لخطة المشاركة في المبادرات الوطنية، إضافة إلى إعداد تقرير دوري حول المشاركات والمبادرات والإنجازات المحققة.

كما اشترط القرار على الممثلين لعضوية اللجنة أن يكونوا بمستوى لا يقل عن مدير إدارة من ذوي الخبرة والمهارة والقدرة على التواصل والعمل بروح الفريق، كما يجوز إضافة أعضاء آخرين من القطاع الحكومي أو الخاص ومؤسسات النفع العام، وفقاً لمتطلبات المبادرات السنوية أو تكوين فرق عمل ولجان فرعية من الأعضاء وغير الأعضاء وفقاً لما تقتضيه عملية إنجاز الخطط والمهام.

ونصت المادة السادسة من القرار على أن تقوم كل هيئة أو سلطة أو دائرة حكومية محلية مشاركة في تحقيق المبادرات بتخصيص موازنة سنوية لتغطية احتياجات تنفيذ الفعاليات والمبادرات المعتمدة من اللجنة، كما تتولى جميع الجهات الحكومية تكوين فرق عمل داخلية، برئاسة المدير العام أو من ينوب عنه لتنفيذ المبادرات المعتمدة، وعلى الجهات الأخرى التعاون التام مع اللجنة، وتقديم الدعم والتسهيلات لإنجاح العمل.