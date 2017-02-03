توجّه لإضافة مزايا جديدة لبطاقة المعاقين

كشفت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أنها تعمل حالياً على جمع المقترحات الخاصة بتطوير بطاقة المعاقين، وذلك بعد مناقشة الموضوع في الجلسة الأخيرة للمجلس، الثلاثاء الماضي، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، نجلاء العور، التي رحّبت بدورها بالتعاون مع المجلس لإضافة خدمات أخرى للبطاقة، بما ينعكس إيجاباً على المعاقين وأسرهم.

وأكدت عضو المجلس رئيسة اللجنة، المهندسة عزة سليمان بن سليمان، حرص المجلس على ترجمة المناقشات مع الفريق الحكومي في الموضوعات المختلفة التي تهم المواطن إلى واقع ملموس، يُسهم في إدخال السعادة على حياة الناس، وتعدّ شريحة المعاقين من أهم شرائح المجتمع التي تحتاج إلى الاهتمام وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لها. وأضافت أنه «تم تكليف لجنة الشؤون الاجتماعية من قبل رئيسة المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، بجمع المقترحات الخاصة بتطوير مميزات بطاقة المعاقين ورفعها إلى المجلس، تمهيداً لتقديمها إلى الوزارة».

• تكليف لجنة برلمانية بجمع مقترحات تطوير مميزات بطاقة المعاقين.

وأشارت إلى أن «اللجنة خصصت خلال اجتماعها، الذي عقد أول من أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، جانباً من الاجتماع لمناقشة عدد من المقترحات لإضافتها إلى البطاقة، التي تعدّ مستنداً رسمياً، وتهدف إلى وضع خدمات وحماية حقوق المعاق، وتقدم خدمات مقدمة من القطاعين الخاص والحكومي، كما تمت دعوة لجان المجلس الأخرى لموافاة اللجنة بمقترحاتها، لمراجعتها ورفعها إلى المجلس، تمهيداً لتقديمها إلى الوزارة».

وتابعت أن «اللجنة استكملت خلال اجتماعها مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووجهت الأمانة العامة للمجلس بإعادة إعداد مسودة التقرير النهائية وفق هذه التعديلات، ومن ثم إرساله إلى أعضاء اللجنة، تمهيداً لاعتماده وعرضه عليها في اجتماعها المقبل المقرر في 15 من فبراير الجاري، وذلك تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس لمناقشته».