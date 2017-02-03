«الأرصاد» يحذر من تدني الرؤية الأفقية وارتياد البحر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من تدني الرؤية الأفقية، اليوم وغداً، بسبب الرمال والأتربة المثارة، وتطاير بعض الأجسام أحياناً. ونصح بعدم ارتياد البحر في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة، بسبب اضطرابهما الشديد. كما نصح بأخذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار.

وأشار إلى أن الطقس اليوم سيكون غائما جزئياً، بوجه عام، ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً نهاراً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار، فيما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. أما الرياح فتكون نشطة السرعة، وقوية، مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً. ويكون البحر شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.

• طقس اليوم غائم جزئياً والرياح نشطة قوية ومثيرة للرمال والأتربة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام ومغبراً على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية، خلال ساعات الليل والصباح الباكر، على بعض المناطق الداخلية. وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف، فيما يكون البحر مضطرباً في الخليج العربي وبحر عمان.

وتتعرض الدولة، منذ أمس، لطقس غائم بوجه عام ومغبر، نتيجة رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية، مثيرة للرمال والأتربة، تصاحبها أمطار متفرقة، خصوصاً على السواحل، وتتخللها أمطار متجمدة على المرتفعات الجبلية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتصل إلى أقل من صفر على المرتفعات، فيما يكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب. وأشار المركز إلى أن انخفاض درجات الحرارة سيستمر حتي بعد غد، حيث سيكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً، خصوصاً شمالاً وشرقاً، وبارداً بوجه عام، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، خصوصاً على البحر. وتخف سرعة الرياح تدريجيا بعد غد، فيما يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، ويصبح متوسط الموج ليل بعد غد. وأوضح المركز أن درجات الحرارة ستستمر اليوم في الانخفاض بنحو خمس درجات إضافية، بسبب تأثر الدولة بمرور منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، تصاحبه كتلة هوائية باردة ومنخفض جوي سطحي نتجت عنه حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، ورافقته رياح نشطة وقوية، خصوصاً على البحر، مثيرة للرمال والأتربة. وقد تصل الرياح إلى حد العاصفة أحياناً خلال الليل، وتصاحبها أمطار، مع تدني مدى الرؤية الأفقية في معظم مناطق الدولة.

وأضاف المركز أن سرعة الرياح ستراوح بين 40 و50 كيلومتراً في الساعة، فيما ستنخفض الرؤية إلى أقل من 1500 متر في بعض المناطق، مشيراً إلى أن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة، أمس، بلغت 10.3 درجات، وسجلت في منطقة جبل جيس في الساعة 3.15 صباحاً.