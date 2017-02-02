سقوط أمطار متفرقة على الدولة

شهدت الدولة مساء اليوم امطاراً مختلفة الشدة على معظم المناطق، مع رياح نشطة مثيرة للغبار والاتربة أدت إلى انخفاض في الرؤية الافقية.

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وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل قد توقع أن تشهد البلاد اليوم وغداً، تساقط أمطار متفرقة خاصة على السواحل والمناطق الشمالية وقد يتخللها بعض الأمطار المتجمدة على المرتفعات الجبلية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تصل إلى أقل من صفر على المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية مثيرة للرمال والأتربة والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

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بالفيديو.. الأجواء التي تعيشها الدولة متأثرة بالمنخفض الجوي

