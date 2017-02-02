بالفيديو.. الشارقة بتقنية "تايم لابس"

جالت عدسة الإمارات اليوم في مناطق متفرقة في الشارقة لترصد لنا صورة حية للإمارة بتقنية "تايم لابس".
جالت عدسة الإمارات اليوم في مناطق متفرقة في الشارقة لترصد لنا صورة حية للإمارة بتقنية "تايم لابس".
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|دبي
|05:42
|07:02
|12:37
|15:45
|18:06
|19:36
|أبو ظبي
|05:46
|07:06
|12:41
|15:49
|18:10
|19:40
|الشارقة
|05:42
|07:02
|12:37
|15:45
|18:06
|19:36
|عجمان
|05:42
|07:02
|12:37
|15:45
|18:06
|19:36
|رأس الخيمة
|05:38
|06:58
|12:33
|15:41
|18:02
|19:32
|الفجيرة
|05:36
|06:56
|12:31
|15:39
|18:00
|19:30
|أم القيوين
|05:42
|07:02
|12:37
|15:45
|18:06
|19:36