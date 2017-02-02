بالفيديو.. الأجواء التي تعيشها الدولة متأثرة بالمنخفض الجوي

جالت عدسة الإمارات اليوم في مناطق متفرقة لترصد لنا الأجواء التي تعيشها الدولة متأثرة بالمنخفض الجوي.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل توقع أن تشهد البلاد اليوم وغداً، تساقط أمطار متفرقة خاصة على السواحل والمناطق الشمالية وقد يتخللها بعض الأمطار المتجمدة على المرتفعات الجبلية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تصل إلى أقل من صفر على المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية مثيرة للرمال والأتربة والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

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الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام القادمة



