شاب مواطن يبتكر شاشات عرض بمساحات كبيرة في عجمان‎

عكف الطالب في مدرسة أكاديمية عجمان ابن الستة عشر ربيعا سلطان محمد الرندي على تطوير مهاراته حتى تمكن من تحقيق انجازين علميين يسعى إلى تطويرهما ليصلا العالمية.

وبدأت هواية سلطان الرندي، وهو ثاني أكبر أخوته الخمسة، في تطوير الآلات الإلكترونية، بتطوير جهاز يحدد من خلاله المساحة التي يخرج فيها الصوت من السماعات في المناسبات والحفلات والمؤتمرات، قبل نحو 6 سنوات.

وقال الرندي "لكن هذا الإنجاز لم يرضي طموحي ورغبت في تحقيق إنجاز أكبر"، كما يضيف لـ"الإمارات اليوم"، قائلا اتجهت إلى ابتكار جهاز "hologram projector" بحجم كبير يتمكن من خلاله المشاهد إلى مشاهدة المواد المعروضة بتقنية "3D" من دون استخدام نظارة.

وحول مواصفات هذا الجهاز، يقول الرندي إن "هذا الجهاز أكبر بكثير من تلك الأجهزة الموجودة بالسوق، وبالتالي فإنه يشكل نقلة نوعية في عالم صناعة شاشات العرض إذا ما جرى تطويره"، لافتا إلى أنه سيسعى خلال المرحلة المقبلة غلى تسجيلهه كابتكار رسمي، تمهيدا للاستفادة منه.

وتابع الطالب الرندي "حاليا أجري التجارب حول إمكانية استخدام الماء كفلتر تنقية للهواء، في ابتكار جديد آمل أن يرى النور قريبا"، لافتا إلى أن "هذا الجهد الذي يبذله، وكثير من جهود المواطنين الشباب من المبتكرين المبدعين يلقى دعما غير محدود من القيادة الرشيدة التي تسعى غلى الاستثمار بالطاقات المواطنة".

وأضاف الرندي، الذي توفيت والدته قبل نحو 5 أشهر، إن "وفاة والدتي لم تضعف من عزيمتي بل تدفعني إلى الأمام لأكون منتجا في مجتمعي"، حيث تجاوزت هذه المحنة كوني أعيش في مجتمع متماسك يدعم المبدع ويقدره.

