تعرف إلى درجات الحرارة المتوقعة الأيام القادمة

حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر بسبب تساقط بعض الأمطار الخفيفة على بعض مناطق الدولة.

وتوقع المركز في بيان له .. أن تشهد البلاد اليوم وغدا الجمعة تساقط أمطار متفرقة خاصة على السواحل والمناطق الشمالية وقد يتخللها بعض الأمطار المتجمدة على المرتفعات الجبلية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تصل إلى أقل من صفر على المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية مثيرة للرمال والأتربة والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

أما يومي السبت والأحد فسيكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا خاصة شمالا وشرقا وباردا بوجه عام والرياح شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على البحر وتخف سرعة الرياح تدريجيا يوم الأحد والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب يصبح متوسط الموج ليل الأحد.