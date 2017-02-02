15 ألف باحث عن عمل في «توظيف أبوظبي»

أعلنت شركة «إنفورما للمعارض»، الجهة المنظمة لمعرض توظيف أبوظبي 2017، أن «إجمالي عدد زوار المعرض، خلال فترة افتتاحه أمام الجمهور، بلغ أكثر من 15 ألف باحث عن عمل، قدموا نحو 35 ألف طلب توظيف لدى الجهات العارضة، التي زاد عددها على 80 جهة حكومية وخاصة، فيما وفر المعرض نحو 7000 وظيفة».

واختتمت، أمس، فعاليات الدورة الـ11 من المعرض، الذي استمر ثلاثة أيام، وشهد إقبالاً لافتاً من المواطنين الباحثين عن عمل، والطلبة الراغبين في معرفة احتياجات سوق العمل الإماراتية المستقبلية.

وتفصيلاً، أكدت المديرة التنفيذية للمعرض، سوزي باليت، أن «المعرض يوفر للشركات المشاركة فرصة معرفة مؤهلات زوار المعرض، وقدراتهم العلمية والعملية، كما أنه يمثل فرصة لاحتكاك الطلبة بالقائمين على سوق العمل، ومعرفة الشواغر الوظيفية والمؤهلات المطلوبة».

وتابعت أن «المعرض يُعدّ أيضاً فرصة مناسبة لمؤسسات التعليم العالي في الدولة، للاطلاع على احتياجات القطاعين العام والخاص من الكوادر الوطنية المتخصّصة، والاستفادة منها في تنظيم وتطوير برامجها الأكاديمية والتدريبية، لتهيئة الخريجين الجُدد للانخراط في سوق العمل، والإسهام في التنمية المستدامة للدولة».

• 35 ألف طلب توظيف قدمها 15 ألف باحث عن عمل إلى الجهات المشاركة في المعرض.

وقالت باليت إن «المعرض نجح في تحقيق أهداف كثير من الجهات التي شاركت في الدورة الماضية، حيث أسهم في تعزيز الوعي لبرنامج الدراسات العليا بنسبة 86%، وبناء قاعدة بيانات للمرشحين الباحثين عن عمل بنسبة 93%»، لافتة إلى أن «المعرض وفر لزوار الدورة الحالية فرصة المشاركة في برنامج (محاضرات مجاني)، قدمه مجموعة من الموجهين المهنيين وخبراء التطوير الوظيفي، وركزوا فيه على التنمية الذاتية والمهارات القابلة للتعلم وكسب الثقة، وآلية التخطيط السليم للارتقاء في الوظيفة. كما قدم الخبراء المهنيون في المعرض محاضرات وورش عمل حول كيفية كتابة السيرة الذاتية المثالية، ونصائح للاستفادة القصوى من الخطوات التي يمكنهم اتباعها خلال مرحلة بحثهم عن وظيفة، بجانب عرض أفلام فيديو متعلقة بالسيرة الذاتية، وإعطاء المرشحين الفرصة لإنشاء نص للفيديو الخاص بسيرتهم الذاتية، ومناقشة السيناريو، وتلقي ردود الفعل، وتسجيل فيديو السيرة الذاتية الخاص بهم». وأكدت جهات مشاركة في المعرض أن «الفرص الوظيفية التي عرضتها للمواطنين، تنطوي على مستقبل واعد، وفرص كبيرة للتطور الوظيفي».

وقالت شركة «صناعات»، إن «مشاركتها في معرض توظيف أبوظبي كراع، هدفه تنمية وتطوير الطاقات البشرية الإماراتية، من خلال إعداد القادة، وخلق فرص العمل، ونقل المعرفة»، مشيرة إلى أن «عدد موظفيها، ضمن محفظتها الاستثمارية المكوّنة من تسع شركات، يقارب 20 ألف موظف، معظم قياداتهم من الكفاءات الإماراتية».

وذكر نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في موانئ أبوظبي، عبدالله الهاملي، أن «(موانئ أبوظبي) طرحت عشرات الفرص الوظيفية الجديدة للمواطنين في القطاعات الفنية والإدارية، مثل العمليات في الموانئ، ومدينة خليفة الصناعية، والقطاعات الإدارية والمالية والخدمات، لتفعيل دور الكفاءات المواطنة في إدارة وتشغيل موانئها»، مشيراً إلى أن «الشركة عرضت برامج تدريبية، خلال أيام المعرض الثلاثة، مصمّمة لتلبية متطلبات أعمالها واستقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها».

وأكدت المدير العام للموارد البشرية في شركة «دوكاب» لصناعة الكابلات الكهربائية عالية الجودة، منى محمد فكري، أن «استقطاب الكفاءات الإماراتية المؤهلة تمثل أحد أهم العناصر التي تنتهجها (دوكاب) في استراتيجيتها للموارد البشرية»، مشيرة إلى أن «الشركة وفرت خلال المعرض فرص عمل وبرامج تدريب مهني ومنحاً دراسية، بهدف تعزيز مشاركة الشباب الإماراتي بالقطاع الصناعي، من خلال تسليح الكفاءات الإماراتية بالخبرات المهنية، التي تؤهلهم للعب دور حيوي ضمن هذا القطاع».

وأفاد مركز الإمارات للصرافة، بأنه «حريص على اجتذاب وتوظيف المواطنين، من خلال جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الدولة، إذ يمتلك ما يقرب من 800 فرع، منها نحو 150 فرعاً في الإمارات».