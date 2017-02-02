حملة ضد الباعة الجائلين في بني ياس والشوامخ والشامخة والنهضة

نظمت بلدية أبوظبي حملة منظمة في مدينة بني ياس شرق وغرب والشامخة والشوامخ والنهضة (شمال - جنوب)، استهدفت محاصرة ظاهرة الباعة الجائلين غير المرخصين، أسفرت عن تحرير 22 مخالفة بحق الباعة غير المرخصين (قيمة المخالفة 1000 درهم).

كما صادرت كميات كبيرة من المواد غير المرخصة، تضمنت مواد غذائية مختلفة وفواكه وسلعاً استهلاكية، إضافة إلى مواد محظورة. وأكدت البلدية أنها ستواصل حملاتها دورياً، استجابة لشكاوى مواطنين، ولمواجهة انتشار هذه الظاهرة والحد من مخاطرها على الصحة العامة.

وقد سجلت الحملة مخالفات مثل بيع مواد استهلاكية وغذائية غير خاضعة للرقابة أو الترخيص، فضلاً عن عرضها بأسلوب مخالف للاشتراطات الصحية.