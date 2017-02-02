رقم هاتفي لتمكين «ذوي الإعاقة» من تقديم بلاغات جنائية ومرورية

خصصت إدارة شرطة المنطقة الشرقية رقم هاتف متحرك لذوي الإعاقة، يستطيعون من خلاله التواصل مع الشرطة، عبر إرسال الرسائل الكتابية والمصورة بواسطة تطبيق «واتس آب».

وقال المساعد أول، علي الزعابي، من فرع الشرطة المجتمعية بمركز شرطة خورفكان الشامل، خلال محاضرة تعريفية بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع خورفكان، حول استخدامات الرقم المخصص، وكيفية التواصل المباشر مع غرفة العمليات، إنه بإمكان الشخص من فئة الصم والبكم، تقديم البلاغات عن الحوادث المرورية والجنائية، وإرسالها برسالة كتابية أو بصيغة ملف فيديو يتم التقاطه من موقع الحادث، أو صورة عبر الرقم (0527003025) على مدار الساعة، خلال أيام الأسبوع كافة، وسيتم استقبال الحالات والتعامل معها من قبل موظفين مختصين.