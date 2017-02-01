محمد بن راشد يحضر "خلوة الخير" ويؤكد : عام الخير سيكون حافلا بالعطاء

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .. عقدت اليوم " خلوة الخير"- جلسة العصف الذهني الأكبر من نوعها على مستوى دولة الإمارات - بمشاركة أكثر من مائة شخصية من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون وشخصيات مجتمعية ونخبة من رموز العمل الخيري والإنساني والتنموي في الدولة .



وناقشت الخلوة التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - بشكل واسع ومستفيض - سبل ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة ورؤيتهما لوضع إطار تنموي مستدام للخير في دولة.