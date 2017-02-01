الإمارات اليوم

محمد بن راشد يحضر "خلوة الخير" ويؤكد : عام الخير سيكون حافلا بالعطاء

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 بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .. عقدت اليوم " خلوة الخير"- جلسة العصف الذهني الأكبر من نوعها على مستوى دولة الإمارات - بمشاركة أكثر من مائة شخصية من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون وشخصيات مجتمعية ونخبة من رموز العمل الخيري والإنساني والتنموي في الدولة .


وناقشت الخلوة التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - بشكل واسع ومستفيض - سبل ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  وصاحب السمو نائب رئيس الدولة ورؤيتهما لوضع إطار تنموي مستدام للخير في دولة.

 

 

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