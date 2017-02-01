"الأرصاد" يتوقع أمطاراً شديدة وثلوجاً على الدولة

حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل على توخي الحذر وأخذ الحيطة من شدة سرعة الرياح والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة المثارة وتطاير بعض الاجسام أحيانا، وينصح بعدم ارتياد البحر في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة بسبب اضطرابهما الشديد، كما ينصح بأخد الحيطة والحذر أثناء سقوط الامطار.

وتوقع المركز أن تتأثر الدولة بمرور منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا ويصاحبه كتلة هوائية باردة و منخفض جوي سطحي، ما ينتج عنه حالة من حالات عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً لتكون قوية خاصة على البحر، وتكون مثيرة للرمال والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية على أقصى المناطق الغربية وتمتد على باقي مناطق الدولة تدريجياً إعتباراً من صباح غد.

كما تنخفض درجات الحرارة إنخفاضاً ملحوظاً يبدأ أيضا يوم غد ويستمر طوال يوم الجمعة وقد تصل درجات الحرارة إلى أقل من صفر على الجبال.

وتزداد كميات السحب تدريجياً أيضا على مناطق متفرقة يومي الخميس والجمعة يصاحبها سقوط أمطار خاصة على السواحل والجزر والمناطق الشمالية ويحتمل أن تمتد على بعض المناطق الداخلية وقد يتخللها سقوط بعض الأمطار المتجمدة أوالثلوج على الجبال العالية.

ويكون البحر مضطرب يصبح شديد الإضطراب بشكل ملحوظ في الخليج العربي وبحر عمان غداً وبعد غد، ونهار السبت.

وتخف سرعة الرياح تدريجياً مع ليل السبت وصباح الأحد.