"الإمارات اليوم" تنقل جانباً من جلسات "خلوة الخير"

تنقل الإمارات اليوم جانباً من جلسات" خلوة الخير" التي تتناول في محاورها التطوع والإعلام وخدمة الوطن والمؤسسات الإنسانية والتشريعات والسياسات الحكومية والمسؤولية الإجتماعية للشركات.
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منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي تتحدث للامارات اليوم عن محور الاعلام خلال جلسات #خلوة_الخير pic.twitter.com/XZYOjxNazA— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 1 February 2017
شمّا المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب تتحدث للامارات اليوم عن محور خدمة الوطن في #خلوة_الخير #عام_الخير pic.twitter.com/PGn47SDra4— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 1 February 2017
تواصل جلسات #خلوة_الخير #عام_الخير pic.twitter.com/ogSNWXWi9m— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 1 February 2017
كلمة لسلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام خلال جلسات #خلوة_الخير pic.twitter.com/dv0ulB7qZl— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 1 February 2017