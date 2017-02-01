الإمارات اليوم

"الإمارات اليوم" تنقل جانباً من جلسات "خلوة الخير"

التاريخ::
المصدر:
  • دبي - الامارات اليوم

تنقل الإمارات اليوم جانباً من جلسات" خلوة الخير" التي تتناول في محاورها التطوع والإعلام وخدمة الوطن والمؤسسات الإنسانية والتشريعات والسياسات الحكومية والمسؤولية الإجتماعية للشركات.

لمتابعة تغطيتنا على تويتر:

https://twitter.com/emaratalyoum/status/826677855463485441

 

 

 

اختيارات المحررين
قصص رئيسة
آخر الأخبار
متوفر في App Store متوفر في Google Play

المزيد من الأخبار المحلية
مواد ذات علاقة
معرض الصور
فيديو
مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 04:21 05:41 12:20 15:49 18:53 20:23
أبو ظبي 04:25 05:45 12:24 15:53 18:57 20:27
الشارقة 04:21 05:41 12:20 15:49 18:53 20:23
عجمان 04:21 05:41 12:20 15:49 18:53 20:23
رأس الخيمة 04:17 05:37 12:16 15:45 18:49 20:19
الفجيرة 04:15 05:35 12:14 15:43 18:47 20:17
أم القيوين 04:21 05:41 12:20 15:49 18:53 20:23