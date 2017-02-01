محمد بن راشد يدعو إلى بناء شراكات عربية في مجال علوم الفضاء

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صناع القرار والجهات المعنية في الوطن العربي إلى تفعيل التنسيق والتعاون، وبناء شراكات عربية في مجال علوم الفضاء، والعمل بشكل جماعي لتحقيق المآرب والأهداف القومية في التقدم واللحاق بركب الدول المتقدمة، وبالتالي الدخول في التنافسية بجدارة وكفاءة عالية.

نائب رئيس الدولة: - «العمل العربي المشترك حلم وسياسة ثابتة لدولة الإمارات، من أجل حماية المصالح العربية العليا». - «أبناء الأمة العربية يحلمون بواقع عربي يعيد إلى الأمة مكانتها الطبيعية، ودورها الإيجابي على الساحة الدولية». - «النهوض بقطاع الفضاء إلى مستويات متقدمة، يبعث في نفوس المواطنين العرب الثقة بمقدراتنا وإمكاناتنا وحضارتنا العريقة».

وقال سموه إن «العمل العربي المشترك هو حلم وسياسة ثابتة لدولة الإمارات، من أجل حماية المصالح العربية العليا، وإسعاد أبناء هذه الأمة، الذين يحلمون بمستقبل أفضل، وبواقع عربي يعيد إلى الأمة مكانتها الطبيعية، ودورها الإيجابي على الساحة الدولية».

وشدد سموه على أهمية تسخير العقول والخبرات العربية مجتمعة، والتفاهم والتحاور في ما بينها للنهوض بقطاع الفضاء وعلومه إلى مستويات متقدمة، تبعث في نفس أي فرد أو مواطن عربي الأمل والثقة بمقدراتنا وإمكاناتنا وحضارتنا العريقة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في فندق سانت ريجنسي في جزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، قبل ظهر أمس، نخبة من علماء ومديري مراكز الفضاء في عدد من الدول الشقيقة، المشاركين في أعمال مؤتمر الفضاء العالمي، الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء، والمنعقد حالياً تحت رعاية سموه.

ورحّب سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور خليفة محمد الرميثي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، بالعلماء العرب في بلدهم الثاني، متمنياً لمؤتمرهم النجاح في أعماله، والتوصل إلى توصيات ونتائج طيبة تساعد على دفع عجلة برامج الفضاء الإماراتية والعربية التي تخدم خطط التنمية في الوطن العربي، وفتح آفاق جديدة للشباب العربي للمشاركة في هذه البرامج، وليفجروا طاقاتهم ومواهبهم في قطاع علوم الفضاء، الذي يحتاج إلى كفاءات عربية مبدعة، وذات خبرة ودراية بهذا القطاع الحيوي، الذي بات يشكل عنصراً مهماً وفاعلاً في مسيرة التنمية على مختلف الصعد العلمية والتعليمية والاقتصادية والسياحية، وغيرها من المجالات.

محمد بن راشد يتفقد معرض علوم الفضاء تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، معرض علوم الفضاء المصاحب لمؤتمر الفضاء العالمي. وقد اطلع سموه على ما تعرضه الجهات والدول المشاركة في المعرض في مجال الابتكارات والبرامج الفضائية، التي تقوم بها مراكز الفضاء والمؤسسات المختصة في نحو 30 دولة عربية وأجنبية، بما فيها دولة الإمارات. وتوقف سموه خلال الجولة عند جناح وكالة الإمارات للفضاء، واستمع من القائمين عليه للبرامج والمبادرات التي تطلقها الوكالة في قطاع علوم الفضاء، وآخرها مبادرة «عام الخير»، تحت عنوان «شهداؤنا نجوم يضيئون فضاءنا.. لن ننسى تضحياتهم». ثم عرج سموه ومرافقوه على جناح مركز محمد بن راشد للفضاء، وجناح المملكة المتحدة، وجناح اليابان، اللذين يعتبران من أكبر منصات العرض في المعرض الذي يستمر يومين. «شهداؤنا نجوم يضيئون فضاءنا» كشفت وكالة الإمارات للفضاء عن إطلاقها مبادرة «شهداؤنا نجوم يضيئون فضاءنا»، التي تتلخص بإرسال وسام للشرف إلى الفضاء، يضم اسم كل شهيد من شهداء الوطن البواسل، وتاريخ ومكان استشهاده، ثم وضعها في شحنة وإرسالها إلى الفضاء الخارجي، على متن المحطة الدولية للفضاء، وسيتم فتح الشحنة من قبل رواد الفضاء الموجودين في المحطة، ثم إعادة إرسالها مرة أخرى إلى الأرض، وستقوم الوكالة بتوزيع الأوسمة على أسر الشهداء في «يوم الشهيد».

حضر الاجتماع الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ورئيس الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين، محمد العامر، ورئيس الهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، الدكتور محمود حسين محمد أحمد، ومدير عام وكالة الفضاء في جمهورية الجزائر الديمقراطية، عزالدين صديق، ومدير عام المركز الملكي للأبحاث والدراسات الفضائية في المملكة الأردنية الهاشمية، العميد الدكتور عوني الخصاونة، ومدير عام المركز الملكي للأبحاث والدراسات الفضائية في المملكة المغربية، الدكتور زكريا مودين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهد افتتاحية مؤتمر الفضاء العالمي الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء في فندق سانت ريجنسي في جزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، صباح أمس، ويستمر على مدى يومين.

وألقى رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور خليفة محمد الرميثي، كلمة الافتتاح، التي حيا فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تشريفه ورعايته لهذا المؤتمر، الذي تشارك فيه 90 شخصية وطنية وعربية وعالمية، يمثلون المراكز والشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع علوم الفضاء.

وأشار إلى «عام الخير» الذي بدأت فيه الوكالة رحلتها لاستكشاف عالم الفضاء، وأعطت ثمارها بالعمل الحثيث جنباً إلى جنب الدول المتقدمة والخبراء والمختصين في هذا المجال، وصولاً إلى الهدف الأسمى في تسخير علوم الفضاء لما فيه خير البشرية.

ثم ألقى الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كلمةً شكر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته وحضوره شخصياً لأعمال هذا المؤتمر، الذي يعقد لأول في دولة عربية، ويستضيف هذا الحشد من العلماء والخبراء المختصين في عالم الفضاء الخارجي.

«محمد بن راشد للفضاء» تقدم بطلب استضافة «المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية»

أعلن مدير عام «مركز محمد بن راشد للفضاء»، يوسف حمد الشيباني، عن تقديم «مركز محمد بن راشد للفضاء» طلباً إلى «الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية»، لاستضافة أعمال الدورة الـ71 من «المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية»، التي ستعقد في عام 2020، بالتنسيق مع وكالة الإمارات للفضاء.

وكشف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الفضاء العالمي أن «الاتحاد سيعلن عن الدولة المستضيفة في عام 2020 خلال انعقاد الدورة المقبلة في استراليا في سبتمبر المقبل، وفي حال فوزنا ستكون الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تستضيفه». وأوضح أن المؤتمر يعتبر من أهم المؤتمرات في العالم التي تعنى بشؤون الفضاء، وتصدر عنه توصيات لها وقعها وتأثيرها في قطاع الفضاء العالمي.

من جانب آخر، استعرض مركز محمد بن راشد للفضاء مشروعاته الفضائية ومبادرته على منصة خاصة، وشارك مهندسوه في عدد من جلسات مؤتمر الفضاء العالمي.