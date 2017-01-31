الطقس المتوقع في الدولة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحيانا على بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع قد يكون ملحوظا في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة خلال النهار، تنشط مع آخر الليل وصباح الغد على غرب الدولة خاصة فوق البحر، وتزداد السحب المنخفضة تدريجيا على الجزر وبعض المناطق الساحلية، وقد تسقط بعض الأمطار في الصباح الباكر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية الشمالية.

حركة الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 12- 25 / 30 كم/ساعة بوجه عام تتحول آخر الليل على غرب الدولة إلى شمالية غربية / 30 - 45 / 60 كم/ ساعة .

حالة البحر متوسط الموج إلى مضطرب صباح الباكر وارتفاع الموج 1 - 3/2 اقدام قرب الساحل و 2 - 5/4 أقدام بالعمق، تزاد إلى 4 - 7/6 أقدام صباح الباكر أعلى مد الساعة 15:32 وأدنى جزر عند الساعة 09:31.