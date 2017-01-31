محمد بن راشد يشهد جانبا من طواف دبي العالمي للدراجات الهوائية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جانبا من فعالية طواف دبي العالمي للدراجات الهوائية في دورته الرابعة.

وقد تابع سموه وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، السباق في مرحلته الاولى واطمأن الى سلامة المشاركين الذين انطلقوا صباح اليوم بدراجاتهم من مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مرورا بشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز وشارع الشيخ زايد وشارع جبل علي لهباب وشارع دبي - العين وشارع اليسيلي وشارع القدرة وشارع الإمارات وشارع ام سقيم وشوارع داخلية في منطقة "موتر سيتي" وشارع ملاعب جميرا للجولف وشارع حصة وشارع الاصايل وشارع قرن سبخة والشوارع الداخلية في جزر جميرا وشارع النسيم وشارع الفلك وشارع عبدالله عمران تريم وشارع الشيخ زايد الخدمي وشوارع داخلية في نخلة جميرا وصولا الى فندق ومنتجع أتلانتيس في نخلة جميرا حيث نهاية المرحلة الاولى من السباق الذي يتالف من عدة مراحل ويشارك فيه نحو 128 دراجا يمثلون ستة عشر فريقا محترفا من أنحاء العالم بما فيها دولة الإمارات وينظمه مجلس دبي الرياضي وتبلغ مجموع مسافة السباق حوالي 181 كيلو مترا.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إعجابه وتشجيعه لمثل هذه المنافسات الرياضية التي يشارك فيها رياضيون من دولة الإمارات جنبا الى جنب مع رياضيين محترفين من دول العالم ما يتيح لشباب الدولة الفرصة للإحتكاك المباشر مع نظرائهم من أنحاء العالم واكتساب الخبرة المتبادله فيما بينهم وصقل مواهبهم وطاقاتهم البدنية والفكرية.

واكد سموه اهمية الرياضة بكافة انواعها وألوانها في حياة الانسان كي يظل يتمتع بجسم سليم وصحي ومعافى ويضمن شيخوخة غير معتلة ومفعمة بالحيوية والحركة والنشاط.