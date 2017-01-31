شرطة الشارقة تطبق السرعات الجديدة بـ"مليحة"

تطبق شرطة الشارقة ابتداء من يوم غدً الأربعاء القرار الذي اتخذته إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بتخفيض السرعة المقررة على طريق مليحة، والممتد من جسر البديع حتى مخرج شارع الشيخ خليفة من 120 إلى 100كم/ ساعة.

وقالت شرطة الشارقة إن ذلك "يأتي في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وتقليل عدد الحوادث المرورية ، إلى جانب إخضاع طريق مليحة لأعمال صيانة وتطوير من قبل وزارة تطوير البنية التحتية".

وطالبت شرطة الشارقة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية والتقيد بالسرعات المحدده على الطريق والحرص والانتباه أثناء القيادة، لوقاية مستخدمي الطريق وغيرهم من التعرض للحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات وما تخلفه تلك الحوادث من آثار سلبية في المجتمع.