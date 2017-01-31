الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك الكندية

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك الكندية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المصلين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم .. موقف الإمارات الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة والداعي إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار جميع دول العالم.

وأعربت الوزارة عن تضامن الدولة ووقوفها إلى جانب الحكومة الكندية في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.

وعبرت عن خالص تعازيها إلى الحكومة والشعب الكندي ولأسر الضحايا .. وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.