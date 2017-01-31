محمد بن راشد يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الفضاء العالمي في أبوظبي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الفضاء العالمي الذي تنظمه " وكالة الإمارات للفضاء " في فندق سانت ريجنسي في جزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي صباح اليوم ويستمر على مدى يومين .

وحضر الجلسة .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي و وزير تطوير البنية التحتية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي و مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان إلى جانب عدد من المسؤولين وصناع القرار في قطاع الفضاء الوطني والعالمي الذين يشاركون في أعمال المؤتمر .

وألقى رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء الدكتور خليفة محمد الرميثي كلمة الافتتاح حيا فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تشريفه ورعايته لهذا المؤتمر الذي يسارك فيه نحو / 90 / شخصية وطنية وعربية وعالمية يمثلون المراكز والشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع علوم الفضاء .

وعاهد الدكتور خليفة قيادتنا الرشيدة بأن تمضي وكالة الإمارات للفضاء قدما في تطوير قطاع الفضاء في دولتنا العزيزة لتكون في طليعة دول المنطقة والسعي الدؤوب للتحليق في فضاء العالم .. مشيرا إلى عام الخير الذي بدأت فيه الوكالة رحلتها لاستكشاف عالم الفضاء وأعطت ثمارها بالعمل الحثيث جنبا إلى جنب مع الدول المتقدمة والخبراء والمحتصين في هذا المجال وصولا إلى الهدف الأسمى في تسخير علوم الفضاء لما فيه خير البشرية .

وأشار الدكتور الرميثي إلى أن قطاع الفضاء يشكل عاملا رئيسا في تحقيق مسيرة التنمية في دولة الإمارات والتأكيد على مكانتها كبلد تلعب فيه صناعة الفضاء دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة .

ثم ألقى سمو الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كلمة شكر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته وحضوره شخصيا لأعمال هذا المؤتمر الذي يعقد لأول في دولة عربية ويستضيف هذا الحشد من العلماء والخبراء المختصين في عالم الفضاء الخارجية معربا عن تقديره والوفود المشاركة على ماحظوا به من تكريم وترحيب من دولة الإمارات المضيافة .