«طرق دبي» ترصد أعطال الشاحنات الثقيلة وسلوك سائقيها عن بعد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء التطبيق الطوعي والاختياري لتركيب أجهزة رقابة عن بعد للشاحنات الثقيلة، من أول فبراير حتى 31 يوليو المقبلين، على أن تبدأ المرحلة الإلزامية بداية من أغسطس المقبل، عند التجديد السنوي الدوري للشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عاماً، وذلك تماشياً مع توجهات مبادرة المدينة الذكية، والخطة الاستراتيجية للدولة وإمارة دبي الرامية إلى تحسين مستوى السلامة المرورية، من خلال الحد من حوادث المركبات الثقيلة، ورفع مستوى الأمن والسلامة على الطرقات، ومراقبة سلوك السائقين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد هاشم بهروزيان، إن الخدمة ستطبق على شركات النقل كمرحلة طوعية اختيارية، وخلال تلك الفترة ستحصل الشركات على الخدمة بقيمة مخفضة 15%، على أن تبدأ المرحلة الإلزامية مع الأول من أغسطس المقبل، موضحاً أن الشاحنات ستتم مراقبتها عن بُعد عبر مركز الرقابة الذكية في المؤسسة، التي تُمكّن المفتشين الفنيين من التواصل مع الدوريات التابعة لشرطة دبي وهيئة الطرق على الطرقات لضبط المركبات المخالفة.

وأوضح أن هذه التقنية تأتي وفق متطلبات مبادرة المدينة الذكية، وتهدف إلى سلامة المركبات، وتحسين سلامة النقل والمرور، والحد من الحوادث والوفيات، بتكثيف الدور الرقابي، وتعزيز الاستدامة البيئية للنقل، وتقديم خدمات حكومية جديدة، من خلال تطبيق الأساليب الذكية التي تم تطويرها بالأنظمة الإلكترونية، وربطها بمركز الرقابة الذكية بالهيئة، الذي يسهم في رفع نسبة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعتمدة.

وأضاف بهروزيان أن الهدف من التقنية هو تصنيف مخاطر المركبات والسائقين وشركات النقل لتقليل العبء عن كاهل الملتزمين، واستهداف المركبات والسائقين غير الملتزمين بفاعلية أكبر، إضافة إلى تقليل عدد استيقاف المركبات الملتزمة على الطرق أثناء التفتيش الميداني، وذلك حسب درجة تصنيف خطورة المركبات باستخدام البيانات الواردة من عمليات الفحص الفني، ونظام سلامة المركبات.