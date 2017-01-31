«التفتيش الأمني» تنفذ 5223 مهمة باستخدام الكلاب البوليسية

قال مدير إدارة التفتيش الأمني في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، المقدم عبدالسلام محمد الشامسي، إن الإدارة نفذت 5223 مهمة خلال العام الماضي باستخدام الكلاب البوليسية المُدربة، بينها مهام تتعلق بتأمين فعاليات ومعارض، والقيام بأعمال حراسة وتتبع أثر وتمييز روائح وعمليات بحث.

وأضاف أن إدارة التفتيش الأمني K9 تلعب دوراً مهماً مساهماً في الكشف عن الجرائم، وتوفير أعلى معدلات الأمن والآمان للمجتمع، وتساعد في أعمال الضبط القضائي لبعض الجرائم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، وتسهم في التأكد من سلامة الكثير من المواقع والأماكن والفعاليات وخلوها من أي أخطار، إضافة إلى دورها في تقديم خدماتها لأفراد الجمهور عن الكلاب وكيفية تدريبها ورعايتها وعلاجها.

وأشار إلى أن هناك ثمانية مشرفين في إدارة التفتيش الأمني K9، و46 مدرباً يتعاملون مع 62 كلباً مدرباً وفق أعلى المعايير في مختلف التخصصات التي تتعامل الشرطة معها، كالبحث عن مخدرات أو مفقودات أو مفقودين، وتتبع أثر وتمييز بين روائح مختلفة ومهام التأمين. وأشار إلى أن الإدارة حصلت على تجديد الاعتراف الدولي بتطبيق المعايير العالمية الخاصة بالكلاب البوليسية.