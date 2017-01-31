«أبوظبي التقني» يطلق برنامج «مدرسة واحدة.. دولة واحدة»

أطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، برنامج «مدرسة واحدة.. دولة واحدة» لربط 60 مدرسة في الدولة بدول العالم كافة، التي ستشارك في المسابقة العالمية للمهارات أبوظبي 2017، التي ينظمها المركز في أكتوبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مبارك سعيد الشامسي، خلال الكلمة الافتتاحية للحفل، أن برنامج «مدرسة واحدة.. دولة واحدة» يعكس مدى حرص القيادة على إثراء فكر ووعي الطلبة في الإمارات بالثقافات ومظاهر التقدم والرقي في دول العالم كافة، خصوصاً تلك الدول التي تنال شرف الاشتراك في المسابقة العالمية للمهارات أبوظبي 2017.

ولفت الى أن البرنامج يزيد من الارتباط الفكري ما بين شعوب العالم ويجعل من المسابقة ميداناً للمنافسة والإبداع والتشجيع المستمر من الطلبة المواطنين الذين يمثلون تلك الدولة التي ترتبط بمدرستهم، ما يعني المزيد من الإثارة والتشويق والحماسة بين المتنافسين والجمهور أيضاً.

وأكد أن المسابقة تعمل على التعريف بأهمية التعليم التقني والمهني وليكون هو الخيار الأول في التعليم بهدف إعداد القوى البشرية المؤهلة، وتزويدها بالمهارات والمواهب الضرورية وتمكينها من التنافسية العالمية، والمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة بالدولة.