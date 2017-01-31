49 مليون درهم لتمويل البحوث العلمية في «جامعة الإمارات»

أعلنت جامعة الإمارات اعتماد ميزانية خطة البحوث لتمويل مشروعات البحث العلمي بقيمة 49 مليون درهم لتنفيذ 121 مشروعاً بحثياً، منها مجموعة عبر الشراكة البحثية مع أفضل 100 جامعة حول العالم، وإطلاق منصة إلكترونية لإدارة وتمويل المشروعات البحثية ضمن «الخدمات الإلكترونية E-Services» في موقع الجامعة الرسمي.

وأكد الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور علي راشد النعيمي، أن تحول جامعة الإمارات، إلى جامعة بحثية، يأتي تجسيداً للرؤية الاستراتيجية للجامعة التي تتناغم والأجندة الوطنية للدولة، والتي تهدف الى دعم البحوث العلمية للإسهام في تطور المجتمع المحلي والإقليمي، من خلال الدور الرائد الذي تقوم به جامعة الإمارات نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي وتحقيق التنمية المستدامة، ولقد أولت جامعة الإمارات البحث العلمي اهتماماً خاصاً، كما تشجع وتحفز المبدعين والمبتكرين والباحثين في شتى المجالات، بما يحقق رؤية قيادتنا نحو الريادة والتميز وترسيخ روح التنافسية.

وتم تحكيم المنح المقدمة للباحثين من قبل خبراء دوليين ذوي مكانة علمية من مختلف دول العالم، حيث جاءت على النحو التالي 41 مشروعاً بحثياً ضمن البحوث العلمية المتقدمة، و30 مشروع بحث بينياً ضمن فئة مراكز البحوث بالجامعة، و46 مجالاً بحثياً لأعضاء هيئة التدريس الجدد، وأربعة منها في مجال الشراكة الاستراتيجية والعلمية، وتأتي هذه البحوث ضمن المجالات ذات الأولوية الوطنية للدولة مثل المركز الوطني للمياه، ومركز زايد للعلوم الصحية، ومركز خليفة للتقنيات الحيوية والهندسة الوراثية، ومركز أبحــاث الطرق والمواصلات والسلامة المرورية، ومركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، ومركز الإمارات لبحوث الطاقة والبيئة.